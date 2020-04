Corriere della Sera: Milano si sente sotto accusa e si ribella

Sono giorni difficili per i milanesi. Innanzitutto per la drammaticità del momento. E poi anche perché vedono messa in discussione la loro posizione leader come motore dell’economia nazionale. Quello che pubblichiamo è lo stralcio di un articolo del Corriere della Sera, a firma Marco Imarisio che probabilmente fotografa in maniera oggettiva la situazione. A differenza degli articoli de “Il Giornale” e di “Libero” è equilibrato, anche se si presta ad alcune puntualizzazioni. Ecco l’ampio stralcio in questione.

La Lombardia sta pagando il prezzo più alto di tutti in una condizione di isolamento ulteriore. Anche in questi giorni che dovrebbero chiamare all’unità non solo istituzionale, s’avanza da più parti una sottile forma di revanscismo nei confronti della supposta grandeur lombardo milanese.

Le colpe dell’attuale classe dirigente regionale, presente e passata, diventano quasi un pretesto ideologico per presentare il conto, mescolandole a una sorta di implicito «ve la siete cercata» che accusa gli abitanti di questa terra di aver seguito esclusivamente la religione del profitto, tutti accecati da una visione priva di ogni cultura che non fosse quella dei danè. E così il Coronavirus diventa quasi una nemesi, dell’intraprendenza lombarda e del suo mito di produttività. Non sono vere analisi, queste.

Sono luoghi comuni che rendono macchietta un popolo intero. Nella loro ingenerosità non considerano neppure che da sempre Milano è la capitale italiana dell’inclusione, in controtendenza con molte parti d’Italia. E non vale neppure la pena di ripercorrere le volte in cui la Lombardia ha portato concreta solidarietà ad altre regioni colpite da cataclismi naturali. Sta nascendo uno strisciante razzismo al contrario, declinato in sostanziale insofferenza. Come se l’isolamento fosse colpa di una sola regione che tiene prigioniere le altre, e la locomotiva d’Italia fosse all’improvviso diventata una zavorra.

C’è un moralismo inopportuno e irrispettoso dell’angoscia e dei lutti, nelle critiche che molti avanzano non solo al disastro della politica e della sanità lombarda, ma anche alle persone che ci vivono e al loro modo di intendere la vita. Peccato che senza la Lombardia non si vada da nessuna parte, intesi come Paese. È una regione che da sola vale tra il 22 e il 26 per cento del Pil italiano, dipende da quale centro studi si voglia consultare, e che cede al resto del Paese circa 25 miliardi all’anno. Era la prima della classe, un ruolo che comporta anche solitudine.

I suoi amministratori hanno sbagliato molto. E forse è stato un errore collettivo, magari dettato da un eccesso di orgoglio, aver dato l’impressione di voler trasformare la propria eccellenza in autoreferenzialità.

Ma approfittare dell’epidemia per processare Milano città-stato e la Lombardia, imputando loro in buona sostanza un eccesso di ambizione e di operosità, significa scommettere anche contro il futuro dell’Italia.

Chiariamo un concetto: non sono Milano e la Lombardia ad essere finite nel mirino. Al massimo gli amministratori milanesi e lombardi. Nessuno discute, sarebbe impossibile oltre che stupido, il ruolo di locomotiva economica della Regione. Ma è di tutta evidenza che in questa situazione si è sbagliato tutto. Non sono sono accusa Lombardia e Milano, ma non possiamo neanche accettare l’idea che siano eroi. E soprattutto non è ipotizzabile che siano gli stessi che hanno portato il Paese (Lombardia e Milano in primis) sull’orlo del precipizio ad indicare la strada per venirne fuori. Tanto più se la ricetta indicata è la stessa seguita sin qui che ha portato in questa situazione catastrofica.