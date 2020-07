Corriere della Sera:” Ma che fortuna che ha il Napoli”

Malgrado i numeri confermino che il successo del Napoli ottenuto ieri sera contro il Sassuolo sia meritato, diversi quotidiani sono molto critici. La prestazione degli azzurri non è stata da impazzire, così dopo La Gazzetta dello Sport (leggi qui) anche il Corriere della Sera si è espresso in maniera negativa su quanto fatto vedere al San Paolo dagli uomini di Gattuso:

“La squadra di De Zerbi domina ma esce sconfitta, il Napoli evita il k.o. soltanto per questione di centimetri, mostrando grosse lacune difensive. Doveva essere il primo test in chiave Barcellona e così è stato, ma il bilancio per i partenopei non è affatto incoraggiante: pressione e possesso palla, questa è la filosofia del Sassuolo e il Napoli porta a casa la vittoria resistendo all’assalto ma assistito dalla fortuna”.