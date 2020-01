Corriere del Mezzogiorno:” Manolas-Koulibaly, più croce che delizia”

L’acquisto di Manolas sembrava il colpo dell’estate, quando il Napoli ha approfittato della situazione della Roma in merito al fair play finanziario e della rivoluzione in casa giallorossa. La mediazione di Raiola, la presenza di Carlo Ancelotti diedero potere al club di De Laurentiis nella trattativa bilanciando il pagamento della clausola rescissoria di 36 milioni con la cessione di Diawara. A distanza di pochi mesi, le luci dell’affare estivo hanno lasciato spazio alle ombre delle carenze della mediana azzurra orfana di un profilo adatto a giocare da vertice basso e alle difficoltà in fase difensiva degli azzurri. Il Napoli ha la sesta difesa della serie A in compagnia di Atalanta e Parma, subisce gol da sette partite consecutive, negli ultimi due mesi soltanto il Genoa e il Genk non hanno segnato agli azzurri. Nella gestione Gattuso non è arrivato ancora un clean-sheet, il Napoli ha subito sei gol in tre partite (la media di due a gara), quindi, in fase di non possesso il cambio di allenatore non ha ancora segnato una svolta significativa. Il «partito di maggioranza» è formato da Manolas e Koulibaly che, con 17 errori da gol commessi, hanno inciso negativamente nel 51 per cento delle reti incassate dagli azzurri (complessivamente 29 tra campionato e Champions League, in 23 gare ufficiali).Entrambi rappresentavano il volto-copertina della rivoluzione copernicana di Ancelotti: costruire una squadra più intensa, aggressiva, che avesse il coraggio d’alzare il baricentro attaccando anche con gli esterni bassi e affidandosi poi alla rapidità della sua coppia centrale quando c’era bisogno di scappare dietro con i tempi giusti.