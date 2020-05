Due ordinanze cautelari degli arresti domiciliari sono state emesse dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata (Napoli), su richiesta della locale Procura, nei confronti di due parlamentari di Forza Italia Luigi Cesaro Luigi e Antonio Pentangelo, per i quali l’esecuzione dell’ordinanza cautelare è stata sospesa dal GIP, in quanto Parlamentari della Repubblica, è subordinata all’autorizzazione del Parlamento.

I due politici sono inseriti nell’ambito di un’inchiesta per corruzione riguardante la riqualificazione dell’area ex Cirio di Castellammare di Stabia (Napoli) che ha portato ad essere indagate 9persone tra: imprenditori, funzionari pubblici e liberi professionisti.

Le indagini hanno messo in luce un ramificato sistema di corruzione di esponenti politici, regionali e nazionali, e di pubblici ufficiali posto in essere da Adolfo Greco, imprenditore stabiese, già destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di estorsione aggravata e concorso esterno in associazione di stampo mafioso.

Cesaro: “Ho grande fiducia nella magistratura”

“Ho grande fiducia nella magistratura, come sempre”. Si limita a queste parole all’Adnkronos il senatore di Fi, Luigi Cesaro, commentando l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei suoi confronti.