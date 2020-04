Coronavirus, zero contagi nel Casertano: è la seconda volta in tre giorni

. Per la seconda volta in 3 giorni la provincia di Caserta registra zero contagi da coronavirus. Sono 397 i casi di positività registrati nel Casertano dall’inizio dell’emergenza: il dato, fornito dall’Unità di crisi della Regione Campania, è aggiornato alle 23.59 di ieri, sabato 18 aprile, ed è identico a quello relativo al giorno precedente, venerdì 17 aprile, quando invece erano emersi 4 nuovi casi. Anche giovedì 16 aprile non erano stati registrati nuovi contagi in provincia di Caserta.

«Siamo sulla strada buona, ma non dobbiamo pensare di essere fuori dall’emergenza», sottolinea Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta e sindaco di Pignataro Maggiore. Rispetto alla giornata di ieri, la provincia di Caserta registra anche un aumento del numero di pazienti guariti, da 121 a 123, e un decremento delle persone in quarantena, da 341 a 327. Sono 37 le persone affette da Covid-19 decedute in provincia di Caserta dall’inizio dell’emergenza .fonte Il Roma