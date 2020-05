Coronavirus, WHO: “Decessi pandemia nel mondo inferiori ad altre emergenze”

Secondo i dati forniti dalla World Health Organization la pandemia del Covid-19 ha causato meno decessi rispetto ad altre emergenze sanitarie diffuse nel mondo, La tabella è stata fatta in base ai dati raccolti dal 1° gennaio al 1° maggio 2020. Come si può leggere, il Coronavirus è ottavo in questa classifica particolare con 237.469 decessi: al primo c’è l’aborto, 14.184.388, seguito dalle malattie infettive, 4.331.251 e quindi dalla fame, 3.731.427. Dati che fanno pensare e di cui ciascuno di noi può fare una lettura diversa giungendo a differenti conclusioni.