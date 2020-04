Coronavirus, Vorzillo (#emergenzaimprese): Governo continua a metterci da parte, è tempo di agire

“Occorre un’azione decisa, coesa, lanciamo una manifestazione in collaborazione con tutti gli altri gruppi di rappresentanza della nostra categoria nominata #emergenzaimprese . Non possono continuare a metterci da parte, a lasciarci nel dubbio. Ci chiedono più tempo…noi non abbiamo più tempo! a breve condivideremo tutti i punti messi all’attenzione grazie alla collaborazione di tutte le associazioni. Ora cominciamo ad agire…TUTTI UNITI! @associazionepartiteivainsiemepercambiare, @stopeuropa, @italialibera, @litaliadellepartiteiva, @partiteivainsieme, @partiteivanordcentrosuditalia, @movimentoimpreseitaliane, @partitaviva, @tuttiaroma, @unitiperleimpreseitalia, @sinergieperlitalia, @impresecheresistono4.0, @movimentonazionalepartiteiva, @leapiunite, partiteivaditalia, @apimassociazionepartiteivamanifestanti, @mosamovimentodellesaracinesche” .

Lo scrive su pagina fb Gianluca Vorzillo, patron Edenlandia, promotore di Covid-19 Emergenza Campania”.