Coronavirus, verso i due milioni di contagi nel mondo

Nel mondo sono 1.854.464 i casi accertati di Coronavirus, mentre le vittime sono 114.331. La Spagna registra un calo record di decessi e, con misure di protezione rafforzate e nonostante lo scetticismo di parte della comunita’ degli scienziati, di alcuni sindacati e dei governi regionali di Barcellona e Madrid, riapre diverse attivita’ non essenziali come edilizia, industria e alcuni uffici. Nelle ultime 24 ore 517 vittime (il totale e’ 17.489). I nuovi contagi sono 3.477 per un totale di 169.496 casi. Confermata la tendenza al rialzo delle guarigioni.

La Germania registra il terzo giorno di rallentamento dei contagi e comincia a discutere la riapertura delle scuole. Guarite oltre la meta’ delle persone che si sono ammalate. Per il Robert Koch Institut i contagi sono 123.016, 2.537 in piu’ rispetto al giorno prima. I morti sono 2.799, ossia 126 in piu’. Si valuta la riapertura delle scuole tra qualche settimana, e a scaglioni, cominciando con gli studenti piu’ grandi.

Anche la Corea del Sud conferma il calo di nuove infezioni. Stasera il discorso del presidente francese Macron, che annuncera’ una estensione del confinamento. In Russia si registra invece il record di nuovi casi giornalieri. A Mosca piu’ della meta’ dei nuovi casi, nel Paese piu’ di 18 mila malati. Altri 18 morti, totale a 148. Due i morti. Nelle ultime 24 ore In Cina contagiate 108 persone, 10 in piu’ di ieri; 98 i casi cosiddetti ‘importati’, uno in piu’ rispetto al giorno precedente, quando sono stati 97 su 99 complessivi.

In Belgio i nuovi contagi sono 942, il totale 30.589. I morti sono 3.903, 303 in piu’, di cui 195 nelle case di riposo. Dall’inizio dell’epidemia il 53% delle persone decedute per Coronavirus sono morte all’ospedale, il 43% in case di riposo e il 3% in altri luoghi.fonte Il Roma