Coronavirus, Turismo: per Telegraph ritorneranno tutti

Quale futuro per il turismo in Italia? Per la testata giornalistica inglese “Telegraph”, una volta terminato il lockdown ci torneranno tutti. E lo sostiene elencando 20 motivi.

L’autore, Tim Jepson, scrive: “Ci sarebbero 20 dipinti che mi farebbero tornare, 20 ristoranti, 20 panorami, 20 borghi e 20 altre cose in più”. E ancora:“Nessun altro Paese”, spiega, “ha tante ricchezze e una combinazione di arte, cultura, cibo, vino, moda, teatro, persone e paesaggi che non ha eguali e neppure una miscela così efficace di antico e moderno, bello e seducente”.

Al primo posto tra i 20 motivi per cui si tornerà a visitare l’Italia sono gli italiani, scrive Jepson. “Non si può amare un Paese senza amare la sua gente”.

2. Bisogna tornare in Italia per visitare i suoi splendidi giardini. E in Italia ce ne sono dappertutto, dalle Ville Venete ai laghi del Nord fin sulle colline toscane tra gli ulivi e in mezzo ai limoni della Sicilia. Tra i più belli da visitare cita Hanbury a Ventimiglia, Villa Carlotta sul Lago di Como, La Mortella a Ischia.

3. Gli stranieri torneranno in Italia per i nostri borghi arroccati sulle colline e non solo per visitare le città d’arte. Ce ne sono ovunque, non soltanto i toscana e in Umbria dove si trovano i più famosi. Tra quelli da visitare ci sono Sulmona in Abruzzo, Enna, Erice e Noto in Sicilia, Camogli in Liguria.

4. L’Italia è fatta anche di luoghi all’aperto, con mete sciistiche di prima categoria, come l’Alta Badia, Courmayeur e Cervinia. Ma ci sono posti “outdoor” bellissimi anche in Sardegna, alle Cinque Terre e sulla Costiera amalfitana.

5. La nostra bellissima lingua è uno dei primi motivi per tornare nel nostro Paese secondo il “Telegraph” che spiega che, detto in italiano, “tutto suona meglio”.

6. La magia dei laghi, descritti da artisti e poeti per secoli, non a caso rappresentano alcuni dei paesaggi più deliziosi d’Europa. Tra i più pittoreschi cita i laghi Maggiore, Garda e Como, ma anche quelli meno noti e più tranquilli come i laghi d’Iseo e d’Orta.

7. Le radici dell’opera sono italiane così come la maggior parte dei compositori, da Verdi a Rossini, Puccini, Monteverdi, Bellini, Donizetti. In Italia si trovano anche due dei teatri più famosi al mondo: La Scala di Milano e La Fenice a Venezia, ma ricorda che ce ne sono di bellissimi anche a Bologna, Palermo, Treviso, Prato and Ferrara. E le stagioni teatrali in Italia proliferano.

8. L’Italia offre una cucina di primo livello e soprattutto è salutare, scrive il giornalista. Del resto, che la nostra cucina mediterranea faccia bene lo sanno tutti.

9. Non solo cibo ma anche “drinks” che non significa solo avere un buon vino, ma che gli italiani hanno scoperto si saper fare bene anche gli aperitivi, come il Negroni e il Bellini e di avere una produzione di ammazzacaffè ottima, con limoncello, grappa e via discorrendo.

10. In Italia quello del caffè è un vero culto, spiega. Se oggi in tutto il mondo si beve l’espresso, il cappuccino o il latte macchiato lo si deve all’Italia e in ogni bar italiano li fanno benissimo.

11. Tutti i Paesi hanno le montagne, ma solo l’Italia ha le Dolomiti. Con i suoi paesaggi drammatici, i pinnacoli di roccia e gli splendidi massicci.

Nella lista dei 20 motivi per cui i turisti torneranno nel nostro Paese ci sono anche la moda (12° posto), l’architettura (13°), Venezia, che merita una voce a sé al 14° posto in quanto “il mondo sarebbe un luogo più povero senza di lei”, le isole (15) e le coste italiane (16), il numero incredibile di gallerie d’arte (17), di luoghi artistici (18) e di antichità (19). E infine, come accennato, un posto lo merita la tanto amata Toscana, che proprio i britannici hanno soprannominato “Chiantishire” molti anni fa. Per fortuna ora hanno scoperto che l’Italia offre molto altro e lo spiegano in modo eccelso. Grazie al Telegraph. Non c’è altro da dire: Che bel pezzo e che Belpaese… ricordiamocelo.