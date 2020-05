Coronavirus, tre contagi a Castellammare, due a Vico Equense: torna la paura in costiera sorrentina

Tre nuovi contagi da Covid-19 in 48 ore a Castellammare di Stabia, un padre e un figlio positivi a Vico Equense. Torna la paura per la diffusione del coronavirus in costiera sorrentina. L’avvio della fase 2 è coinciso con il via libera del Governo alle passeggiate all’aperto e alla ripresa di numerose attività commerciali.

Una circostanza resa possibile dal calo esponenziale dei contagi nelle ultime settimane. E proprio i Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense nei giorni scorsi avevano conseguito il confortante risultato dei “contagi zero”, a seguito della guarigione di tutti i pazienti positivi della prima fase, quella del contenimento del virus.Un virus ancora in circolo, come dimostrano i nuovi casi registrati in costiera. A Castellammare sono risultati positivi un 33enne infermiere che lavora presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, già in precedenza contagiato e poi guarito, una 53enne del centro cittadino e un’altra donna di 40 anni della periferia nord. A Vico Equense, invece, il virus ha colpito due componenti dello stesso nucleo familiare, attualmente in isolamento domiciliare.

“Non possiamo permetterci di abbassare la guardia in questa fase di convivenza col Covid-19. E dobbiamo continuare a rispettare le regole: indossare la mascherina in modo corretto, lavare accuratamente le mani, evitare contesti affollati” fa sapere il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino. Mentre il primo cittadino vicano Andrea Buonocore evidenzia che “i due nuovi positivi non sono legati a precedenti casi, non sono rientrati da altre regioni e non risiedono in nessuna delle frazioni precedentemente interessate”.

fonte Repubblica