Coronavirus, Teatro Mercadante: Moni Ovadia a Diario della quarantena

Al Diario della quarantena dello Stabile interviene il maestro Moni Ovadia. La riflessione del popolare attore, musicista, regista e scrittore sarà sul sito del teatro all’hashtag #teatroacasa giovedì 23 aprile

Prosegue l’attività del Teatro Stabile di Napoli in rete in questo periodo di sospensione della programmazione, di contrasto al coronavirus.

Dopo Emma Dante, Marino Niola, Imma Villa, Carlo Cerciello, Cristina Donadio, Davide Iodice, Mimmo Borrelli, Andrea De Rosa, Renato Carpentieri, si arricchisce l’elenco delle adesioni all’appello del direttore dello Stabile Roberto Andò rivolto al mondo dello spettacolo e agli intellettuali sul “teatro al tempo del coronavirus”, con l’iniziativa Diario della quarantena.