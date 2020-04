Coronavirus, Tarro attacca Burioni: “Può solo sfilare a Miss Italia. Deve stare zitto”. È bufera

Il primario emerito del Cotugno risponde su Twitter all’attacco del medico pesarese.Giulio Tarro, primario emerito del Cotugno, risponde all’attacco ricevuto: “Burioni scrive su Twitter: se Tarro è virologo da Nobel, io sono Miss Italia. Su una cosa ha ragione: lui deve fare solo le passerelle come Miss Italia, ma senza aprire bocca”. La controversia social era nato quando Tarro, che per primo isolò il vibrione del colera e per due volte candidato al Nobel, affermò che “il Coronavirus ci abbandonerà tra un mese, come tutti i corona influenzali“, attirando su di sé numerose critiche, su tutte quelle di Roberto Burioni. In mezzo si era inserito il deputato Gianfranco Rotondi, scrivendo: “Io non spalleggio né Tarro né altri. Riporto una tesi che alimenta speranza, punto. Dopodiché ricordo che Tarro da primario del Cotugno piegó il colera del 73, questi fin qui hanno fatto solo interviste“.fonte Corriere dello Sport