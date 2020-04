Coronavirus, “Siamo stati sfortunati”: la Rai prima offende poi chiede scusa a Napoli

Diciamocela tutta. La inviata di Agorà di Rai3 non è solo inciampata in una “frase infelice”, sua affermazione, ma è andata in difficoltà perché (probabilmente…?) il servizio era stato strutturato secondo un’altra chiave di lettura: dimostrare che a Napoli, secondo le solite facke news, in strada ci sono sempre assembramenti. Evidente l’impasse della giornalista nel cercare di spiegare allo studio che fino a pochi minuti prima, in quella zona, peraltro commerciale, c’era stato un passaggio intenso di auto e furgoncini. Purtroppo, secondo sempre lei, la sfortuna le avrebbe giocato un brutto scherzo. Ed ecco che il giorno dopo, con tanto di scuse in diretta, dalla zona di Montesanto, bellissima e ricca di storia (ma non c’è il famigerato vico della Pignasecca?), la stessa cronista racconta una bella storia di solidarietà. Coincidenza? Mah…