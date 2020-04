Coronavirus, Scuola: distribuzione tablet e pc dal Comune

Prosegue alacremente il lavoro del Comune a supporto delle scuole che abbiano bisogno di far recapitare tablet e PC alle famiglie degli alunni: il personale di Napoli servizi che si occupa del ritiro e trasporto ha già efficacemente risposto alle richieste di decine di scuole cittadine, coprendone circa 2 al giorno, ciascuna con almeno 30-40 tablet da consegnare. Per richiedere questo servizio basta una mail a info@napoliservizi.com, a inclusione.sociale@comune.napoli.it e all’Assessorato all’istruzione : si sarà raggiunti da una telefonata per fissare l’appuntamento.

“Le scuole dichiarano grande soddisfazione per la gentilezza e l’efficienza della Napoli servizi: non possiamo che esserne soddisfatti perché è un altro modo in cui il Comune testimonia di essere al loro fianco in questo difficile momento con ogni risorsa disponibile, nel segno della solidarietà” cosi l’assessore Palmieri