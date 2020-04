Coronavirus, Salvini all’attacco di De Luca: apri ospedali e aumenta i tamponi

Contro Napoli e la Campania scende nell’arena delle polemiche anche l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini. Da gladiatore lumbard, quale probabilmente, ritiene di essere attacca il vero nemico della Sanità della sua regione: il governatore della Campania Vincenzo De Luca reo, secondo il leader della Lega, di aver fatto pochi tamponi, motivo per il quale ci sarebbero stati meno contagi rispetto la Lombardia. Salvini motiva il suo affondo dichiarando di avere a cuore la salute dei campani. Rinnegando i beceri attacchi e le infamanti affermazioni fatte negli anni nei confronti dei napoletani, dei terroni. Il leader verde incita, quindi, De Luca a riaprire gli ospedali che sono stati chiusi in passato in Campania e nel fare tamponi. E evidenzia inoltre che la Regione Campania fino a poco tempo fa era l’ultima in Italia per il numero di tamponi effettuati rispetto alla popolazione, perché secondo il governatore non servivano. Poi, tenta di minare il politico campano puntando l’indice anche sulla consegna dei pasti a domicilio, cosa che De Luca non fa fare in Campania. motivo per il quale qualche giorno fa gli aveva rivolto un appello e gli spiega che non è un rischio se qualcuno porta la pizza con la mascherina a casa di qualcuno che non può uscire.Si attende la risposta dello sceriffo…