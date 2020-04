Coronavirus, Rostan (IV): Più sinergia tra medicina umana e veterinaria

“Una maggiore sinergia tra medicina umana e veterinaria è fondamentale non solo per riuscire a trovare le cause e gli effetti dei ‘salti’ dei virus dagli animali all’uomo, ma anche per rafforzare la tutela della salute pubblica che in larga parte significa monitoraggio e controllo sulla catena alimentare e sul corretto rapporto tra animali e uomini. Tutte le patologie emergenti, Ebola, Sars, sono zoonosi ovvero malattie trasmissibili da animali a uomo. Non condivido le polemiche sollevate in Parlamento sulla partecipazione dei medici veterinari a questo impegno comune nella lotta al Covid19 che può essere vinta solo se valorizziamo tutte le esperienze mediche e scientifiche di cui disponiamo attraverso un approccio ‘One Health’ che deve essere seguito sia a livello globale che locale”. Lo ha dichiarato Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.

“Sono 35mila i veterinari nel nostro Paese e solo 5800 operano nel servizio pubblico – prosegue la deputata di Italia Viva – e quotidianamente contribuiscono non solo al benessere degli animali ma anche al nostro. Poter contare sulla loro conoscenza, in quanto maggiori esperti di chiunque sulla gestione dei focolai, per porre un argine alla trasmissibilità dei virus significa avere un’arma in più per evitare il ripetersi in futuro di nuove pandemie come quella che ci troviamo ad affrontare adesso”.