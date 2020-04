Coronavirus, Rostan (IV): Feltri istiga all’odio razziale. Sia sanzionato duramente da Ordine Giornalisti

“Vittorio Feltri deve essere sanzionato duramente dall’Ordine dei Giornalisti. I suoi continui attacchi volgari ai meridionali non hanno nulla a che vedere con la libertà di esprimere le proprie opinioni. Sono una vera e propria istigazione all’odio razziale. Una vergogna alla quale si deve mettere fine subito, prima che abbia conseguenze sugli equilibri già precari del nostro Paese che rischiano di sfociare in tensioni sociali che in alcun modo possiamo consentirci”. Lo ha dichiarato Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.

“Non è la prima volta che Feltri varca il confine del decoro e della professionalità – ha proseguito la deputata di Italia Viva – ma stavolta la misura è colma. Faccio appello anche alle redazioni dei programmi televisivi affinché non diano spazio, per un po’ di share in più, a personaggi che avvelenano il clima già difficile che si respira in Italia. Non si possono da un lato lanciare slogan come “tutti insieme ce la faremo”, “tutti insieme ripartiremo”, e poi dare voce a chi cerca di destabilizzare l’ordine pubblico con messaggi che alimentano violenza e intolleranza”.