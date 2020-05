Coronavirus Roma, l’indagine: “Anziani trasferiti nella Rsa senza tamponi”

I familiari dei pazienti di Villa Fulvia non si danno pace: “I nostri parenti sono entrati sani in quella clinica e ne sono usciti malati ” . Vogliono sapere cos’è successo nella residenza sanitaria di via Appia Nuova. Un focolaio da almeno 50 contagi su cui indagano i pm di piazzale Clodio: il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, letti gli esposti e le prime informative del Nas dei carabinieri, ha aperto un fascicolo per epidemia colposa.

La sensazione è che la minaccia del coronavirus – ieri 71 nuovi casi, 128 guariti e 10 decessi nel Lazio – sia stata sottovalutata dalla Rsa. In questo senso, inquieta la storia dell’ultima vittima contagiata a Villa Fulvia. Urbano Papa, 88 anni, si è spento ieri nel secondo padiglione Covid dell’Umberto I. È lo stesso ospedale da cui era stato dimesso il 17 marzo, reduce da un ictus, con una cartella clinica che ora fa suonare più di un campanello d’allarme. ” Il paziente ha presentato un quadro di polmonite trattato con ciclo di terapia antibiotica e tutt’ora in corso ” , si legge nella relazione del reparto di Neuroscienze umane. Che poi aggiunge: “Al momento della dimissione paziente in condizioni cliniche generali stabili, apiretico ed eupnoico in aria ambiente”. Senza febbre, ma con i polmoni infiammati.

Un sintomo subito riconducibile al coronavirus che, nei giorni in cui si inauguravano reparti Covid in tutta Roma, pare però essere stato ignorato sia in uscita dal Policlinico che all’accettazione a Villa Fulvia.

Il resto, purtroppo, è cronaca: il signor Urbano, poi risultato positivo al tampone effettuato nella clinica dove era stato spedito per la riabilitazione post- operatoria, ha passato le ultime tre settimane a battagliare contro il virus. Una lotta impari, condotta con il dubbio di essere stato a propria insaputa uno degli untori della Rsa. La struttura assicura di aver “adottato con rigore tutte le misure per il contenimento del Covid- 19″. Restano i numeri degli infetti. E le storie. Nella stessa residenza è stata contagiata la mamma 71enne di Manuel Ferrante: ” La sua degenza per riabilitazione era serena. A metà marzo, al telefono mi ha raccontato che nella sua stanza da 3 era arrivata una quarta paziente. Una signora che stava male. Tossiva”.

Da quel momento la situazione precipita: " Eravamo tr anquilli – riprende Manuel – sicuri che i medici avessero analizzato i rischi. Poi ho saputo della chiusura del terzo piano per un caso di Covid il 9 aprile e ho scritto all'Asl Roma 2. Il 10 sono partiti i tamponi". Test negativo: "A quel punto hanno spostato mia madre in una singola. Mi ha detto che dalla sua stanza erano sparite la signora con la tosse e un'altra paziente. Arriviamo al 15 aprile: la sua voce era irriconoscibile. Aveva febbre a 38. I medici ci hanno detto che era dovuto a una fase depressiva: si sentiva sola " . Una tesi smontata dal secondo tampone. Test positivo e corsa al Vannini, dove la 71enne è ancora ricoverata in terapia sub- intensiva: " Lì vede spostare cadaveri – racconta Manuel – ora sì che c'è un problema psicologico". Un grido d'allarme captato a distanza dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato: "L'assistenza agli anziani dovrà essere completamente rivista. Nulla dovrà essere più come prima".