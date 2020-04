Coronavirus, Ripartire puntando sul made in Italy

…Ci siamo, siamo quasi arrivati alla fine di questo periodo “difficile” che ci ha costretti in casa e adesso cominceranno a ripartire le industrie,le fabbriche, si riapriranno i negozi ma come ci hanno detto nulla sara’ come prima. Si ripartirà a scaglioni,con orari ben definiti e soprattutto con distanziamento sociale,mascherine e guanti, che non vanno indossati al mattino e buttati la sera. A questo proposito vorrei ricordare il consiglio del Prof. Mattei che ha specificato che sarebbe meglio non indossarli ma lavarsi spesso le mani. Comunque tra le tante difficoltà che stiamo affrontando penso anche agli allevatori italiani costretti a buttare il latte fresco e genuino mentre sul nostro mercato vengono immessi quintali di latte straniero, tedesco, rumeno di dubbia qualità. Gli allevatori lucani e pugliesi stanno dando il latte, che tutti i giorni producono in grande quantità ai maiali che in genere prendono quello in polvere. Forse i nostri politici dovrebbero rimandare indietro il latte che arriva dagli altri Paesi, come pure i tulipani dell’Olanda, al contrario aiutare le nostre industrie in ginocchio, senza titubanze, contratti, accordi già presi con altri Paesi. Cercare di aiutare gli italiani perché e’ solo in questo modo che si può fare qualcosa per non morire dopo di fame. Ora e’ il momento della tanto auspicata coesione tra le parti sociali, della riconversione delle industrie, l ‘ascolto degli economisti e degli imprenditori disposti a mettere in gioco la loro esperienza e tutti quelli che per il bene del Paese si rimboccano le mani. Tutti noi siamo fiduciosi che da una brutta esperienza ne nasca una positiva, capace di trasformare la nostra bella Italia in un paese dove i corrotti, i corruttori, chi lavora per destabilizzare l ‘equilibrio politico del nostro paese e forse anche quello dell ‘ Europa, chi lavora per il proprio utile a danno della collettività possa essere smascherato e isolato. AUGURI A TUTTI

Lina Cautiero