Coronavirus: Renzi: «Usare questo periodo per ristrutturare scuole»

«Sulle scuole tecnicamente il governo non ha ancora deciso sulla riapertura. Io avrei preferito che si potessero fare gli esami di maturità e di terza media, ma se non è possibile farlo domani mandiamo 2 miliardi di euro ai comuni per fare immediatamente la ristrutturazione delle scuole.

Approfittiamo di questo momento, dove abbiamo messo i diritti costituzionali in un angolo, facciamo gare immediate per ristrutturare le scuole. Utilizziamo il buon senso». A dirlo il leader di Italia Viva Matteo Renzi ospite di Quarta Repubblica su Rete4. fonte Il Roma