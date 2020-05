Coronavirus, Primo maggio: la Festa del silenzio

Nessun corteo, nessun discorso dai palchi, neppure feste e neanche un concerto. Il Primo maggio 2020 verrà ricordato dalla storia come quello del Covid-19. Gli italiani resteranno quindi tutti a casa. E la domanda sorge spontanea: Che Primo maggio sarà? Rispetto agli anni scorsi probabilmente si penserà ancora di più al lavoro: a quello che il Coronavirus ha sottratto all’improvviso e con crudele violenza ai tanti che ne sono stati privati. Centinaia di migliaia se non di più. Forse, ma è solo una provocazione, la data 1° maggio si potrebbe pensare di sostituirla con quella del 4 maggio: il giorno, nel nostro Paese, identificato con la Fase 2, da tempo indicato dal governo come quello della ripresa, della ripartenza, anche se parziale.

Festa dei lavoratori…? Del Lavoro…? Meglio dire della cassa integrazione, diventata l’unica fonte di reddito per milioni di persone; dello smart working che si sta imponendo come forma principale di operatività in molti settori, sia pubblici che privati. Ma a questa festa non parteciperanno le tante altre attività che ancora resteranno chiuse e i tantissimi che rischiano di perdere la propria fonte di reddito. Ai sindacati, oggi, il compito arduo di tenere ancora in vita quello che sarà per milioni di italiani un lontano ricordo, nel passaggio lento ma graduale al nuovo mondo che verrà: quello del post Covid-19.