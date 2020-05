Coronavirus, possibile riapertura di negozi, ristoranti, parrucchieri dal 18 maggio | Oltre un milione i guariti nel mondo

Negozi, ristoranti, parrucchieri potrebbero riaprire il 18 maggio, almeno in alcune Regioni. Ma solo se i dati del monitoraggio del contagio daranno disco verde, non certo su iniziativa “improvvida” e “illegittima” di singoli governatori. E’ ferma la posizione del governo e del premier Giuseppe Conte, che difende le scelte compiute sul 4 maggio ma decide di indicare un orizzonte chiaro per aperture più ampie e di offrire spiragli per il riavvio di asili nido e campi estivi. fonte MSNotizie