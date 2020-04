Coronavirus, per la Liberazione distanti ma… uniti

Nessun corteo, deposizione di corone di alloro in solitaria, come ha fatto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si canterà e suonerà l’inno di Mameli, la canzone “Bella Ciao” ma quello che più è importante e che sarà comunque una Festa nel segno dell’unità nazionale. Anche se a distanza, in questo giorno del 75° anniversario della Liberazione. Il 25 aprile quest’anno, si è celebrato ‘a porte chiuse’, a causa dell’emergenza sanitaria per Covid 19 ma come ha ricordato il presidente Mattarella, diventa simbolo di ripartenza. Per celebrare l’Anpi ha proposto un “Bella Ciao” collettivo dalle finestre e via web oggi alle 15. Tante le piazze virtuali che ospiteranno iniziative con musica, interventi, raccolte fondi per l’Italia in difficoltà.