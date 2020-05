Coronavirus, Nugnes: “Bonafede chiarisca misure diverse a seconda di chi è sceso in piazza”

NUGNES : “ IL MINISTRO CHIARISCA MISURE DIVERSE A SECONDA DI CHI E’ SCESO IN PIAZZA “

Interrogazione parlamentare della senatrice del gruppo misto Paola Nugnes indirizzata al ministro della giustizia Alfonso Bonafede sulle misure adottate contro chi ha manifestato nelle scorse settimane. Denunce e multe scattate nei confronti di alcuni attivisti a Napoli, a Quarto, a Milano e a Roma e non nei confronti dei 70 deputati, senatori ed europarlamentari di FdI che il 28 aprile hanno partecipato a un flash mob davanti Palazzo Chigi, con cartelli e bandiere tricolore.

“Anche chi ha manifestato il 25 Aprile per onorare la Resistenza – dichiara Nugnes- chi ha protestato contro la mancata erogazione del reddito universale e dei Bonus Spesa alle famiglie bisognose, chi è sceso in piazza per ricordare al governo che più di 200 famiglie sulla soglia della povertà non avevano ancora ricevuto alcun sostegno per poter sopravvivere ai tempi del Coronavirus, indossavano mascherine e rispettavano le distanze di sicurezza. Il ministro deve chiarirci perché sono state prese misure diverse a seconda di chi era sceso in piazza. Questa Italia che attua disuguaglianze sociali ai danni dei più deboli non la vogliamo, non la accettavamo prima, figuriamoci ora in un clima così teso di emergenza economica e sanitaria.

Il diritto a manifestare – continua Nugnes- è un diritto costituzionalmente garantito che deve essere compreso tra le “situazioni di necessità” i provvedimenti che oggi impediscono agli italiani di esercitare le libertà garantite dalla Costituzione, pur considerando l’eccezionalità del momento, contenute nei DPCM, e non in atti aventi forza di legge, non devono contenere discrimine la garantire la sicurezza

Al Ministro chiedo quindi se intenda intervenire, nei limiti delle sue competenze, affinché venga garantito il diritto di manifestare di ogni singolo cittadino italiano, pur nel rispetto delle misure di sicurezza in tema di Covid-19, tenuto conto che la ratio delle misure imposte è quello del controllo del distanziamento e della sicurezza e non può mai essere la compressione e repressione della specifica azione intrapresa. “