Coronavirus: morto Carmine Sommese, sindaco di Saviano

SAVIANO. È morto il sindaco di Saviano, Carmine Sommese. Sessantasei anni, primario di Chirurgia all’Ospedale Santa maria della Pietà di Nola ed ex consigliere regionale, era ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino. Poco meno di un mese fa aveva annunciato su Facebook di essere positivo al Coronavirus. «La mia professione di medico ed il mio ruolo di sindaco – aveva scritto – mi hanno inevitabilmente esposto ad un maggiore rischio di contagio. Spesso si rimane feriti da ciò che più si ama, dal mio aver combattuto, in prima linea e senza risparmiarmi, la battaglia che tutti noi stiamo vivendo. Attinto da una malattia silente e diventato paziente, rafforzo il mio amore per la medicina e la dedizione alla mia cittadina, perché la mia esperienza di contatti umani e di quanti a me si sono affidati mi ha reso migliore, oggi più di ieri. Tornerò presto a contrastare questa emergenza sanitaria, insieme ne usciremo vincitori».