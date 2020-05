“Coronavirus, letale in 30 minuti: ecco come”

La tv giapponese Nhk ha condotto un esperimento con un gruppo di esperti volto a dimostrare come i germi possano diffondersi da persona a persona in pochissimo tempo. Il servizio pubblico radiotelevisivo giapponese Nhk ha condotto un esperimento con un gruppo di esperti che potrebbe spiegare i metodi di diffusione del Coronavirus. Durante la simulazione di un pranzo a buffet su una nave da crociera (a febbraio ci furono 700 positività sulla Diamond Pricess), è stata applicata sulle mani di una persona della vernice fluorescente. Altri dieci individui hanno consumato il proprio pasto in compagnia del protagonista del test. Nel video si vede chiaramente come i germi attacchino tanto il cibo, quanto posate, piatti, bicchieri, pinze, per finire, in soli 30 minuti, su mani e volti di tutti i commensali.

fonte Corriere dello Sport