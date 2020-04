Coronavirus. Le cantine La Fortezza lanciano “mascherina sospesa”

In un momento complicato come quello che stiamo vivendo, è facile farsi prendere dalla paura e dalla sconforto. Farsi travolgere dai numeri, dai bollettini e da tutto ciò che questo coronavirus sta portando in dote dall’inizio della pandemia.

Il popolo italiano si è stretto, si è unito ancora di più, ogni mano tesa ha trovato dall’altra parte un’altra pronta a stringerla perché, si sa, gli italiani non si abbattono mai. Sanno che l’unione fa la forza e che insieme si può sconfiggere ogni male.

E’ un periodo nel quale è la solidarietà a fare la differenza. Chi ha di più mette a disposizione i propri beni per aiutare chi, invece, sta vivendo difficoltà più grandi del normale. Il coronavirus sta modificando le abitudini di ognuno di noi: da oggi niente sarà uguale a prima. Dovremo cominciare a ricordare le precauzioni che stanno scandendo ogni istante e convivere con oggetti che diventeranno di uso comune. In primis le mascherine di protezione, primo e importante scudo che può difenderci dal contagio.

E allora ecco la mano tesa delle Cantine La Fortezza verso i propri clienti: con l’acquisto dei nostri vini, rinomati e di ottima qualità, ci saranno in omaggio le mascherine. Tutto estremamente facile e alla portata:basta un solo clic. Un modo per mostrare la vicinanza dell’azienda alla clientela affezionata con l’invito a riprenderci la nostra vita e le nostre sane e belle abitudini.

Procedi all’ordine su www.vinilafortezza.it I vini sono scontati del 30% e la spedizione è completamente gratuita. In omaggio ci sarà una quantità di

mascherine che può variare in funzione dell’ordinazione effettuata.

Le Cantine la Fortezza mettono a disposizione di tutti ciò che l’ha resa punto di riferimento nel panorama vitivinicolo internazionale, dà il suo contributo a chiunque voglia riavvicinarsi a un pizzico di normalità tendendo tra le mani un calice di buon vino. Lo stesso vino che ha reso l’azienda sannita il top in Italia e nel mondo.

Se il buon vino può renderti la vita migliore, la mascherina può salvartela.