Coronavirus, laboratorio di Wuhan nega responsabilità del contagio: “Impossibile”

È “impossibile” che il Coronavirus Covid-19 si sia diffuso dai laboratori di Wuhan al mondo intero. A negare questa possibilità è il direttore della struttura dell’Istituto di virologia deputata alla gestione dei virus pericolosi che si trova nella città cinese dalla quale la pandemia sembra essere partita. “Nessuno dei ricercatori si è infettato – ha detto Yuan Zhiming – e l’intero istituto sta conducendo ricerche in diverse aree correlate al coronavirus“. L’istituto aveva già respinto la teoria a febbraio, sostenendo di aver condiviso le informazioni sul virus in proprio possesso con l’Oms fin da gennaio. Pechino è sotto forte pressione per la gestione della vicenda, soprattutto da parte degli Stati Uniti che ritengono invece non vi sia stata chiarezza. Scienziati cinesi hanno affermato che il virus è probabilmente passato da un animale agli umani in un mercato che vendeva animali selvatici. Ma l’esistenza dei laboratori a Wuhan ha gettato un’ombra sulla città.fonte Corriere dello Sport