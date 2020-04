“Coronavirus, la vitamina D aiuta a combattere e prevenire la malattia”

Chi ha carenza di vitamina D ha tre o quattro volte possibilità in più di prendere anche solo un raffreddore. Ecco perché può essere fondamentale contro il Covid-19″: è quanto emerge da uno studio condotto dall’Università di Granada Un team di ricerca dell’Università di Granada sta conducendo uno studio su un campione di 200 pazienti positivi al Coronavirus per capire se l’assunzione di vitamina D possa aiutare a combattere la malattia. La ricerca parte da due considerazioni: la prima è che, in passato, la mancanza di suddetta vitamina abbia generato numerosi contagi da virus del genere corona tra i bovini; la seconda è che, negli esseri umani, la carenza aumenta di tre o quattro volte la possibilità di prendere raffreddori, come sottolineato dalla dottoressa Jenna Macciochi, dell’Università del Sussex. Nel frattempo, è stato riferito che il Public Health England consiglierà presto di assumere una dose giornaliera di vitamina D per sopperire alla mancanza di luce solare durante questo periodo di lockdown. fonte Corriere dello Sport