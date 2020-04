Coronavirus, la quarantena fa impennare il cyberbullismo: alla Fondazione Carolina segnalazioni 6 volte tanto la media

A dare una spiegazione di quanto sta accadendo ci pensa il segretario generale della Fondazione Carolina, Ivano Zoppi : “I ragazzi sono più connessi pertanto c’è un’esposizione maggiore. Da un certo punto di vista l’aumento della noia, della ricerca di visibilità può spingere qualcuno ad abbassare il livello di guardia. È più facile fare i propri attacchi. Ma non solo. A volte si tratta di atteggiamenti inadeguati . Se prima della quarantena un fidanzato e una fidanzata si incontravano de visu ora la rete diventa un veicolo di intimità a rischio di esagerazioni”.

Fatta la diagnosi, Zoppi prova anche a proporre una cura: “La nostra grande richiesta ai genitori è quella di farsi comunità educante, una presenza responsabile, un accompagnamento. Il fatto di essere una presenza fisica in casa non significa essere anche una presenza educativa: non significa insegnare a usare Zoom, ma spiegare che in quell’ambiente ci sono delle regole da rispettare. Non esiste che i genitori dei ragazzi delle medie non sappiano il codice di accesso al telefono dei propri figli”

La Fondazione ha realizzato una Guida ai genitori: uno strumento utile per una comprensione generale dei principali social, dell’età minima per l’iscrizione e delle loro policy, con i relativi rischi ed opportunità. Una panoramica sui principali videogame, ormai quasi tutti online, che tanto mettono a rischio i ragazzi e sulle chat di gruppo che stanno spopolando, ma anche gli elementi normativi e giuridici della vita online.

Zoppi pensa anche al ruolo dei docenti: “Vanno formati e accompagnati a usare le tecnologie. Il docente deve in primis chiedere rispetto: ci sono casi di ragazzini che si presentano in pigiama alle lezioni e questo non può essere accettato”.fonte Il Fatto quotidiano