Coronavirus, la pandemia durerà ancora per 18/24 mesi

La pandemia di coronavirus durerà ancora per 18-24 mesi, ovvero fino a quando il 60-70% della popolazione mondiale non avrà contratto la malattia, e un vaccino potrebbe aiutare ma non in tempi rapidi: è la previsione del ‘Center for Infectious Disease Research and Policy’ (CIDRAP) dell’Università del Minnesota, riporta la Cnn.“Questa cosa non si fermerà finché non infetta il 60-70% della popolazione”, ha detto all’emittente Usa Mike Osterholm, direttore del CIDRAP e uno degli autori dello studio.fonte Virgilio