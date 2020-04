Coronavirus, la Lombardia vuole riaprire tutto il 4 maggio. Il governo: «È un errore»

Un po’ dissimulano, ma a Palazzo Chigi l’hanno presa male assai, e non possono bloccarla, la richiesta della Lombardia di riaprire tutto e subito o quasi: il 4 maggio. Il piano è quello di riaprire in orario scaglionato uffici e aziende e, successivamente, scuole e università. Un esempio della nuova normalità saranno le aperture delle attività scaglionate e sull’arco di tutta la settimana per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici. Si può fare? Si farà. Il governo mastica amaro ma è troppo debole per dire di no. Certo, ci sarà l’obbligo delle mascherine. Il divieto di avvicinarsi oltre la distanza di sicurezza di un metro e mezzo, e la garanzia che il nuovo ospedale della vecchia Fiera, quello allestito da Guido Bertolaso, provvederà per tutti in caso di bisogno. Ciò non toglie lo stupore. E sorprendono anche le parole del governatore Attilio Fontana: «La riapertura è la via lombarda alla libertà». La richiesta di riapertura contrasta però con alcune evidenze. La prima è che gli scienziati sconsigliano di farla o dicono che occorre una cautela enorme nel farla.fonte Il Mattino