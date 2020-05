Coronavirus, ingegnere da record: 14 multe per violazione lock down

14 verbali da almeno 400 euro l’uno, circa 5mila euro, per avere violato il lock down. Il protagonista, in negativo, è un ingegnere civile di 62 anni che, pure vivendo in una zona rossa presidiata per la vicinanza a uno dei focolai più pericolosi, quello del Pesarese, ha collezionato questa serie impressionante di multe. Alla base di queste continue evasioni dalla quarantena il fatto che non riuscisse a starsene confinato a casa.

La spiaggia di Riccione i boschi delle vicine colline, o un campetto di basket i luoghi delle sue trasgressioni. A fermarlo un po’ tutti: i poliziotti municipali, i carabinieri, la polizia.

A una tv locale l’ingegnere ha spiegato: “Le misure coercitive sono assolutamente necessarie in qualsiasi società civile. Ho cercato di ritagliarmi un piccolo spazio di libertà personale, ma non incito nessuno e non voglio essere un esempio da imitare”. Ora, la fase 2 potrebbe, in qualche modo, fargli riuscire a superare queste violazioni da Covid-19.