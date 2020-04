Coronavirus in Campania, scoperta choc in quarantena: «Aiutateci, nostro figlio si droga»

Quattro, cinque chiamate al giorno, a volte anche di più. Al telefono mamme e papà in cerca di aiuto, ma anche nonni, zii, amici degli stessi ragazzi, ai quali l’emergenza coronavirus ha fatto scoprire che la droga, e l’alcol, girano pure nelle loro case. Qualcuno dichiara di non averlo mai saputo, qualcun altro invece sì, ma aggiunge che non immaginava che la situazione fosse così grave e allarmante. Uno spinello, una birra, uno spritz, “cosa vuoi che sia? lo fanno tutti a quell’età” – è lo slogan comune a molte famiglie. Le stesse – in alcuni casi – che in queste settimane di clausura forzata, a contatto con i ragazzi 24 ore su 24, si sono accorte che, quello spinello, quella birra e quello spritz, per i loro figli, in gran parte minorenni, non rappresentano più il modo goliardico di divertirsi una sera ogni tanto con gli amici, ma si sono trasformate in vere e proprie dipendenze, aggravate, causa Covid, dalla noia e da stati d’animo, diversamente, difficili da gestire. A lanciare l’allarme è il napoletano Fabrizio Pallotta, fondatore delle comunità di recupero per tossicodipendenti “Il Camino” a Monte Faito e “La Scheggia” a Varcaturo, due realtà residenziali per il trattamento, e il supporto, di chi è finito nel tunnel della droga e non sa più come uscirne. Pallotta parla di un «fenomeno grave che sta emergendo in maniera trasversale, legato tanto a contesti disagiati quanto a famiglie più abbienti». Al punto tale che, per far fronte alle numerose, quanto inaspettate, richieste di aiuto, ha istituito – a titolo completamente gratuito – un numero telefonico dedicato, lo 081/8793034, al quale – tutti i giorni dalle 10 e fino alle 12 – ci si potrà rivolgere per avere consigli e informazioni. Si tratta di un lavoro di equipe: a rispondere ci saranno, infatti, uno psicologo (Aldo Iezza), l’assistente sociale (Angelica Iacobucci), e una mediatrice familiare (Carmela Coppola) per concordare, eventualmente, anche un supporto psicologico on line. «Mi è sembrata la strada migliore, e più immediata, per offrire il nostro contributo in una situazione così complicata da tutti i punti di vista – racconta ancora Fabrizio Pallotta – da giorni stiamo ricevendo una quantità di telefonate sorprendente di genitori disperati che, all’improvviso, hanno scoperto la tossicodipendenza dei figli e non sanno che cosa fare» Hanno dai 16 ai 20 anni circa – è il dato anagrafico che emerge dalle segnalazioni – consumano abitualmente hashish, marijuana, eroina e cocaina, ma anche tanto alcol e psicofarmaci. «Sì, in gran parte sono minorenni – aggiunge Pallotta – un paio di mamme ci hanno raccontato che stanno avendo serie difficoltà a tenerli a casa. Vogliono uscire a tutti i costi, scappare via, probabilmente raggiungere i pusher per rifornirsi». D’altronde il mondo dello spaccio non si ferma e i ragazzini lo sanno bene. Ciò che sorprende invece è che intere famiglie ignoravano completamente i “vizi” dei propri figli fino a quando non è scoppiata la pandemia. Una spiegazione, Fabrizio Pallotta, se l’è pure data: «È chiaro che stando a casa per settimane è più facile cogliere stranezze e difformità di carattere – spiega – in tempi normali, tra lavoro, socialità e impegni vari, può succedere che i genitori siano meno attenti alla vita dei ragazzi e, dunque, ai loro atteggiamenti troppo spesso assimilati a intemperanze e bizzarrie legate all’età dell’adolescenza». Così invece non è. O almeno non sempre.«Perché in tanti si stiano rivolgendo a noi, me lo sono chiesto dal primo momento anche io – conclude Pallotta – forse perché i Sert si sono messi in protezione riducendo parzialmente il servizio. Qualche mamma invece, non sapendo a chi rivolgersi, mi ha detto che ha trovato il nostro numero di telefono facendo una ricerca in rete. In ogni caso hanno tutti bisogno di aiuto e sostegno» fonte Il Mattino