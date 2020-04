Coronavirus in Campania, cinque morti e risalgono i contagiati: sono 99, 33 più di domenica. Ariano Irpino, zona rossa prorogata fino al 20 aprile

Sono 99 i positivi registrati nel lunedì in Albis in Campania. Sono 33 in più rispetto a domenica. il rapporto ora è di uno a 13. Adesso sono complessivamente 3.709 gli ammalati dall’inizio dell’emergenza. Ma aumentano le persone totalmente guarite: sono 360 di cui 248 completamente guarite. Ma ci sono da registrare, purtroppo, cinque nuovi decessi. Si tratta di una 71enne di Torre Annunziata che era ricoverata a Boscotrecase; terza vittima a Mugnano dall’inizio dell’emergenza; altre due decessi nel Casertano: all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano è morto un anziano di 79 di Grazzanise; alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno è deceduto un anziano di 91 anni di Mondragone; infine, una 94enne di Ariano Irpino, proveniente dalla residenza sanitaria assistenziale Minerva, uno dei focolai epidemici in Campania. E intanto un altro medico del Moscati è risultato positivo. Infine, la Regione Campania con ordinanza del presidente Vincenzo De Luca ha prorogato la zona rossa ad Ariano Irpino fino al 20 aprile: la cittadina dell’Alta Irpinia è il maggior focolaio di contagio in Campania. fonte Il Roma