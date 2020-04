Coronavirus in Campania, altri quattro morti: diminuiscono terapie intensive

Sono 4 le persone affette da coronavirus decedute in Campania nella giornata di ieri, sabato 18 aprile. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus sale così a 304. Aumenta il totale dei guariti: sono 703 (+60 rispetto a venerdì 17 aprile), di cui 589 totalmente guariti (+63) e 114 clinicamente guariti (-3). I dati sono aggiornati alla scorsa mezzanotte. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 4.029 casi registrati in Campania: in provincia di Napoli 2.159 (+29), di cui 833 (+4) a Napoli città e 1.326 (+25) nei restanti comuni della provincia; in provincia di Salerno 607 (+5); in provincia di Avellino 427 (+2); in provincia di Caserta 397 (nessun nuovo caso); in provincia di Benevento 170 (+3). Sono 269 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.

Diminuisce il numero dei ricoverati con sintomi e dei ricoverati in terapia intensiva; in calo anche gli attualmente positivi. Secondo quanto riportato nei dati aggiornati alle 23.59 di ieri, sabato 18 aprile, in Campania sono 590 i ricoverati con sintomi (-15 rispetto al dato relativo a venerdì 17 aprile) e 61 i ricoverati in terapia intensiva (-15), per un totale di 651 ospedalizzati (-30). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.371 (+7), per un totale di 3.022 attualmente positivi (-23). Sono 703 i dimessi guariti (+60), mentre sono 304 (+4) i deceduti. Nella giornata di ieri sono emersi 41 nuovi casi di positività al coronavirus in Campania, dato che ha portato il totale dei casi positivi dall’inizio dell’emergenza in regione a 4.029. Sono 48.187 i tamponi complessivamente analizzati dai centri di riferimento regionali. fonte Il Roma