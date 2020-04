Coronavirus in Campania, altre 12 vittime: 3.769 i positivi

Sono 12 le persone decedute in Campania nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Campania sale così a 260. Aumenta anche il numero dei guariti, 415 (+55 rispetto a lunedì), di cui 299 totalmente guariti (+51) e 116 clinicamente guariti (+4). L’Unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 3.769 casi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza: in provincia di Napoli 2.010 (di cui 813 a Napoli città e 1.197 in provincia); in provincia di Salerno 557; in provincia di Avellino 402; in provincia di Caserta 387; in provincia di Benevento 157. Sono 256 i casi in fase di verifica da parte delle Asl.fonte Il Roma