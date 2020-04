Coronavirus, in calo il trend dei ricoveri al Cotugno: “Ma non abbassiamo la guardia”

Al Cotugno il trend più significativo: dai 20 ricoveri quotidiani registrati nei giorni del grande caos si è passati ai 5/10 dell’ultima settimana. Calano i numeri, ma attenti a trionfalismi fuori luogo. Lo dicono i medici impegnati sul campo, lo sottolineano gli epidemiologi che analizzano i dati, lo raccomandano gli amministratori che invitano alla prudenza. A più di un mese e mezzo dall’inizio della pandemia che ha sconvolto abitudini e vita quotidiana anche dei cittadini della Campania, si tira un sospiro di sollievo. Segnali confortanti inequivocabili: Covid-19 sta arretrando. Nei contagi, nei ricoveri e nelle positività accertate. A testimoniarlo sono, come si diceva, i numeri.

Rodolfo Punzi, direttore dell’Infettivologia del Cotugno che, insieme al collega direttore della Pneumologia Giuseppe Fiorentino sta gestendo l’emergenza-coronavirus, è il primo a rasserenarsi scorrendo i dati della Protezione civile: “quelli di ieri rivelano che le nuove infezioni stanno calando. Soprattutto in rapporto al numero di tamponi effettuati”. Sempre ieri, infatti, il Laboratorio diretto da Luigi Atripaldi ha registrato la percentuale più bassa di positivi rispetto ai test esaminati: meno del 3 per cento, cioè 25 su 800. “Un risultato che fa ben sperare, ma non tale da cantar vittoria, – aggiunge Punzi – anzi, adesso ci avviciniamo al momento più critico che ci espone al rischio di nuovi focolai subito dopo la riapertura. E perciò dobbiamo restare saldi nell’osservanza delle misure di distanziamento sociale”Ma sui numeri Atripaldi ha qualche dubbio: “Nel nostro laboratorio arrivano centinaia di tamponi dalla Napoli 2 nord. Probabilmente vengono effettuati per strada, dal finestrino di un’auto. E non va bene: l’elevata percentuale di negativi potrebbe essere correlata a un prelievo non corretto. Il protocollo prevede un tampone “invasivo” che raccolga materiale da esaminare nella zona anatomica più profonda delle cavità nasali e del retrofaringe”. Tra l’altro, anche se l’epidemiologia oggi permette di indulgere all’ottimismo, i dati di recettività ospedaliera suggeriscono di non abbassare la guardia: i posti letto del polo infettivologico sono, ancora e in gran parte, occupati, sottolinea Punzi, anche perché il ricovero medio dei pazienti gravi è di due settimane. Vuol dire che dei 160 disponibili, tra degenza ordinaria, Terapia sub-intensiva e Rianimazione, poche unità restano libere. Ad alleggerire il carico del Cotugno, che negli ultimi giorni ha accolto nelle sue corsie anche i pazienti smistati dall’ospedale di Pozzuoli, ci sono gli altri presìdi.

Dal Cardarelli, ecco il manager Giuseppe Longo: “Il trend è in netta diminuzione. Qui, oltre alla Palazzina H già attivata e alla M con i 4 posti letto di Intensiva, entro martedì, se arrivano le tute, apriremo i 9 posti della Sub-intensiva pneumologica. Abbiamo messo in funzione 2 sale operatorie per trattare chirurgicamente i pazienti Covid o sospetti tali colpiti da patologie acute”. Dal Loreto-Covid analoghi segnali di speranza: in Rianimazione 4 pazienti intubati e 3 posti liberi. Ancora in bilico invece l’attivazione della Terapia sub-intensiva pneumologica: pronta da oltre 5 giorni, non ha specialisti per farla partire. E, sempre al Loreto, i dispositivi di protezione individuale arrivano a singhiozzo. In questo scenario, è possibile ipotizzare una regione che chiude i suoi confini? Risponde Punzi: “Credo che la gestione della sanità debba essere univoca, a livello nazionale, e non a macchia di leopardo”.fonte Repubblica