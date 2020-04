“Coronavirus, il vaccino potrebbe non funzinare”

Secondo uno studio dell’università di Zhejiang, in Cina, il Coronavirus ha avuto finora almeno 30 mutazioni. Le più letali sono quelle apparse in Europa, mentre ad esempio i ceppi studiati negli Usa lo sono molto di meno.

In particolare, le peggiori mutazioni del virus si possono trovare in alcune zone della Cina, in Italia, in Spagna e a New York. Secondo la ricerca, questi ceppi presentano un carico virale 270 volte superiore a quelli meno pericolosi. Il capo dei ricercatori, Hangpung Yao, ha sottolineato alla stampa cinese: “Almeno 19 di queste mutazioni sono nuove. Questo significa che un eventuale vaccino potrebbe non essere efficace contro alcuni ceppi“.fonte Corriere dello Sport