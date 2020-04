Coronavirus, il dolore di Paola: “Un’odissea in cui ho perso il compagno”

Buccinasco (Milano), 26 aprile 2020 – Prima i sintomi, poi la cura troppo blanda per la tosse e la febbre, il ricovero, la perdita del compagno, anche lui malato di covid, e alla fine la beffa: “Mi hanno chiesto di andare in ospedale con i miei mezzi per fare il tampone di controllo”.

La storia di Paola Magistrelli, 53 anni, inizia il 9 marzo quando il suo compagno, 67 anni, inizia a manifestare i primi sintomi ma la tardiva diagnosi del medico di famiglia di Milano non gli consente il ricovero in tempo. “Gli ha prescritto una lastra ma era già troppo debole e nessuna struttura accettava la richiesta – racconta Paola –. Ho chiamato il 112 e lo hanno ricoverato e intubato subito. Anche io avevo sintomi, mi hanno detto di rimanere a casa ma sono peggiorata. Continuavo a chiamare il numero verde e l’ambulanza, ma quando uscivano la febbre era normale, merito della tachipirina, e non mi protavano in ospedale”.

La situazione è precipitata e il ricovero si è reso necessario per salvarle la vita. “Ho passato la notte nella tenda della protezione civile in Humanitas, poi nel reparto pazienti covid. Lì ho ricevuto la notizia che il mio compagno era morto. Gli infermieri, veri angeli, mi hanno dato delle margherite e mi hanno portato a salutarlo”. Paola viene poi dimessa. “Ho dovuto pagare io l’ambulanza che mi ha riportata a casa: da Rozzano a Buccinasco 70 euro – scuote la testa –. Ho iniziato lentamente il recupero, grazie a mia figlia che è venuta ad aiutarmi”. Ora, l’ennesima batosta: “Mi hanno chiamato per il tampone di controllo. Pur avendo avuto ancora febbre, mi hanno detto che sarei dovuta andare con i miei mezzi per effettuarlo. E se fossi ancora contagiosa?”.fonte Il Giorno