Coronavirus, il bollettino del 14 maggio: torna a crescere il numero di morti, sono 262

Torna ad aumentare il numero quotidiano di vittime con coronavirus in Italia: dopo giorni in cui il valore era rimasto sotto i 200, torna a salire nettamente sopra questa soglia. Un dato che si accompagna però a un nuovo minimo storico del rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati, con un calo della platea totale dei malati di oltre duemila unità. Resta la Lombardia la regione centro dell’epidemia, con un nuovo caso su due.Dei 992 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 522 nuovi positivi (il 52,6% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 151 casi in Piemonte, 77 in Emilia Romagna, di 32 in Veneto, di 30 in Toscana, di 65 in Liguria e di 41 nel Lazio.I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 855 persone, 38 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 11453 persone, 719 meno di ieri. In isolamento domiciliare 64132 persone (-1260 rispetto a ieri).Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 262 persone (ieri le vittime erano state 195), arrivando a un totale di decessi 31368.I guariti raggiungono quota 115288, per un aumento in 24 ore di 2747 unità (ieri erano state dichiarate guarite 3502 persone).L’aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a -2017 unità (ieri erano stati -2809) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 983 (ieri 983). Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti.Oggi sono stati fatti 71876 tamponi (ieri 61973). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 73,1 tamponi fatti, il 1,4%, il nuovo minimo da inizio epidemia.Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 1,6%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 223.096.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 29956 in Lombardia, 1901 in Piemonte, 6301 in Emilia Romagna, 4718 in Veneto, 3388 in Toscana, 2660 in Liguria, 4096 nel Lazio, 2904 nelle Marche, 1765 in Campania, 2253 nella provincia di Puglia, 505 in Trento, 1854 in Sicilia, 770 in Friuli Venezia Giulia, 1482 in Abruzzo, 380 nella provincia di Bolzano, 92 in Umbria, 465 in Sardegna, 80 in Valle d’Aosta, 524 in Calabria, 229 in Molise, 127 in Basilicata.

Le 29956 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 297 in terapia intensiva (-10), 4818 ricoverati con sintomi (-189), 24841 in isolamento domiciliare (+123). I morti totali sono 15296 (+111), i guariti 38568 (+487).

Le 1901 persone attualmente malate in Piemonte sono distribuite così: 116 in terapia intensiva (-6), 1775 ricoverati con sintomi (-83), 10 in isolamento domiciliare (-10501). I morti totali sono 3493 (+33), i guariti 13825 (+718).

Le 6301 persone attualmente malate in Emilia Romagna sono distribuite così: 122 in terapia intensiva (-1), 861 ricoverati con sintomi (-304), 5318 in isolamento domiciliare (+104). I morti totali sono 3930 (+25), i guariti 16825 (+253).

Le 4718 persone attualmente malate in Veneto sono distribuite così: 26 in terapia intensiva (-4), 342 ricoverati con sintomi (-22), 4350 in isolamento domiciliare (-276). I morti totali sono 1743 (+31), i guariti 12384 (+303).

Le 3388 persone attualmente malate in Toscana sono distribuite così: 68 in terapia intensiva (-4), 269 ricoverati con sintomi (-15), 3051 in isolamento domiciliare (-156). I morti totali sono 973 (+9), i guariti 5498 (+196).

Le 2660 persone attualmente malate in Liguria sono distribuite così: 35 in terapia intensiva (+0), 408 ricoverati con sintomi (-22), 2217 in isolamento domiciliare (-36). I morti totali sono 1329 (+15), i guariti 5006 (+108).

Le 4096 persone attualmente malate nel Lazio sono distribuite così: 79 in terapia intensiva (-4), 1178 ricoverati con sintomi (-46), 2839 in isolamento domiciliare (-89). I morti totali sono 595 (+18), i guariti 2600 (+162).

Le 2904 persone attualmente malate nelle Marche sono distribuite così: 18 in terapia intensiva (-2), 189 ricoverati con sintomi (-22), 2697 in isolamento domiciliare (-85). I morti totali sono 974 (+3), i guariti 2725 (+121).

Le 1765 persone attualmente malate in Campania sono distribuite così: 19 in terapia intensiva (+0), 387 ricoverati con sintomi (-15), 1359 in isolamento domiciliare (-35). I morti totali sono 394 (+0), i guariti 2480 (+59).

Le 2253 persone attualmente malate nella provincia di Puglia sono distribuite così: 24 in terapia intensiva (-3), 296 ricoverati con sintomi (-14), 1933 in isolamento domiciliare (-52). I morti totali sono 461 (+1), i guariti 1643 (+77).

Le 505 persone attualmente malate in Trento sono distribuite così: 9 in terapia intensiva (+0), 66 ricoverati con sintomi (-10), 430 in isolamento domiciliare (-58). I morti totali sono 448 (+2), i guariti 3362 (+69).

Le 1854 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 12 in terapia intensiva (-1), 203 ricoverati con sintomi (-9), 1639 in isolamento domiciliare (-25). I morti totali sono 263 (+1), i guariti 1249 (+46).

Le 770 persone attualmente malate in Friuli Venezia Giulia sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 149 ricoverati con sintomi (+57), 619 in isolamento domiciliare (-66). I morti totali sono 317 (+1), i guariti 2074 (+13).

Le 1482 persone attualmente malate in Abruzzo sono distribuite così: 6 in terapia intensiva (-1), 215 ricoverati con sintomi (+1), 1261 in isolamento domiciliare (-7). I morti totali sono 379 (+4), i guariti 1275 (+12).

Le 380 persone attualmente malate nella provincia di Bolzano sono distribuite così: 7 in terapia intensiva (+0), 54 ricoverati con sintomi (-2), 319 in isolamento domiciliare (-31). I morti totali sono 290 (+0), i guariti 1908 (+36).

Le 92 persone attualmente malate in Umbria sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (-3), 26 ricoverati con sintomi (-10), 65 in isolamento domiciliare (-1). I morti totali sono 73 (+1), i guariti 1255 (+14).

Le 465 persone attualmente malate in Sardegna sono distribuite così: 10 in terapia intensiva (+0), 76 ricoverati con sintomi (-2), 379 in isolamento domiciliare (-24). I morti totali sono 125 (+5), i guariti 755 (+21).

Le 80 persone attualmente malate in Valle d’Aosta sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 38 ricoverati con sintomi (+0), 42 in isolamento domiciliare (-13). I morti totali sono 141 (+0), i guariti 945 (+16).

Le 524 persone attualmente malate in Calabria sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+1), 59 ricoverati con sintomi (-5), 463 in isolamento domiciliare (-23). I morti totali sono 95 (+2), i guariti 524 (+28).

Le 229 persone attualmente malate in Molise sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 10 ricoverati con sintomi (+1), 218 in isolamento domiciliare (-3). I morti totali sono 22 (+0), i guariti 152 (+4).

Le 127 persone attualmente malate in Basilicata sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 34 ricoverati con sintomi (-8), 92 in isolamento domiciliare (+4). I morti totali sono 27 (+0), i guariti 235 (+4).

fonte Repubblica