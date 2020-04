Coronavirus, fase 2. De Magistris: “In Campania ordinanze favoriscono assembramenti”

“Ampie ordinanze sono state violate anche dalle Regioni, ma di questi tempi la polemica non sarebbe servita a nulla, perché l’ansia di un popolo doveva stringersi attorno alle autorità. Anche le autorità preposte al controllo non sanno a chi rispondere, al Governo o alle Regioni. In Campania abbiamo molte ordinanze agevolatrici degli assembramenti, a partire dagli orari resi disponili”. Lo ha detto Luigi de Magistris, che ha aggiunto: “Tenere completamente fuori quelli che tengono in piedi l’unità di un Paese, come i sindaci, è davvero preoccupante: questa è la fase più difficile che attraverseremo”.

“L’emergenza non durerà un mese, ma diversi mesi, quindi c’è il pericolo che il popolo inizi ad abituarsi a questa situazione, ritenendo normale rinunciare a tutto. Non è che stiamo dando parte della nostra vita a chi non sta nemmeno preservando il nostro diritto alla salute?”, si è chiesto de Magistris fonte Repubblica