Coronavirus, Elogio del balcone

Elogio del balcone. In questa ormai interminabile quarantena, in questi lunghi e stancati giorni, più che mai questo spazio è di vitale importanza per i cittadini nella lotta al Covid-19. Consente di stare in casa ma allo stesso tempo affacciarsi sul mondo all’epoca del Coronavirus. Stare connesso all’ambiente, al vicino, di dare uno sguardo al cortile, alla strada, al vicolo, alla piazza. Un’area dove stare seduto a un tavolino per fare colazione all’aperto, per leggere il giornale, un libro, per trascorrere il tempo dedicandosi all’hobby del giardinaggio. Per fare quattro chiacchiere, per fumarti una sigaretta (ricordarsi comunque che il fumo fa male), organizzarsi un aperitivo, Grande o piccolo che sia è diventato un elemento da curare, da tenere sempre pulito, ordinato. E anche da esibire. Quelli napoletani sono poi da ammirare, vissuti come sono a tutte le ore. Diventano anche un luogo dove esprimere la propria solidarietà verso gli altri, e ancora dove poter cantare, suonare, applaudire, Ora più che mai un patrimonio dell’Umanità.