Coronavirus, Elisabetta II: festa compleanno in streaming

Auguri Sua Maestà. Oggi, 21 aprile, la regina Elisabetta II di Inghilterra compie 94 anni: un compleanno in solitudine, costretta dall’epidemia di Coronavirus a rimanere isolata nel castello di Windsor, con il marito, il principe Filippo di Edimburgo, che l’anno prossimo compirà 100 anni. Quarantena iniziata il 19 marzo scorso. E aggiungiamo certo i coniugi reali non sono ospiti di una Rsa. Ma per la regina, che già ha dovuto rinunciare al Trooping the Colour, la parata organizzata ogni anno a giugno per celebrare il suo compleanno con i sudditi, come racconta il Daily Mail, è stata trovata una soluzione: un video party sul web. Infatti, la famiglia reale potrà festeggiare Elisabetta II si riunirà su Zoom. Figli, nipoti e pronipoti della regina potranno augurarle un felice compleanno. Una soluzione a cui si potrebbe ricorrere anche a giugno prossimo quando il principe consorte festeggerà 99 anni.