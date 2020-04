“Coronavirus, ecco come si propaga nei supermercati con uno starnuto”

La finlandese Aalto University, attraverso un video 3D, ha simulato la diffusione del COVID-19 all’interno di un ambiente chiuso.L’emergenza Coronavirus ha cambiato le nostre abitudini. Una però è rimasta immutata, quella di recarsi al supermercato per la spesa. Tra i motivi per i quali è possibile uscire di casa, infatti, c’è proprio quello di andare al supermercato. Un video 3D realizzato dalla finlandese Aalto University, mostra però come il virus si possa propagare all’interno dell’ambiente con un semplice starnuto o un colpo di tosse. Le immagini mostrano come la saliva nebulizzata di una persona può propagarsi per diversi metri quando ci si trova in un un ambiente chiuso, resistendo nell’aria per almeno 6 minuti. Ciò favorisce la diffusione del Coronavirus, nel caso la persona che tossisca o starnutisca sia positiva. Nel video viene mostrato il movimento delle secrezioni di un soggetto che starnutisce. Queste sarebbero in grado addirittura di arrivare fino a due corsie di distanza. Nell’animazione 3D però, non si tiene conto della densità delle secrezioni, l’umidità dell’ambiente e la velocità di espulsione delle goccioline, fattori che aumentano o facilitano la diffusione in un ambiente chiuso. L’analisi riguarda dunque una sorta di scenario peggiore nel quale, tra l’altro, i soggetti non indossano la mascherina di protezione o, ancora, la persona che starnutisce o tossisce non rispetta le indicazioni di compiere queste azioni sulla piega del gomito. Fattori, dunque, che potrebbero abbassare le possibilità di contagio.fonte Corriere dello Sport