Coronavirus, donne al governo: noi le vittime di questa crisi

La donna al tempo del Covid-19: Pari dignità e tutela: è quello che stanno chiedendo, in queste ultime settimane, al governo. E lo stanno facendo con appelli, lettere, petizioni che, giorno dopo giorno, incontrano sempre più numerose adesioni da parte del mondo femminile. “E’ inaccettabile scaricare sulle donne e sui minori, e più che negli altri Paesi, il peso di una crisi: vìola i nostri diritti fondamentali”, sostengono e denunciano lanciando un grido di allarme che, in controtendenza, sta unendo il Nord al Sud. In prima linea le voci delle mamme, delle mogli, di quante lavorano, che stanno alzando i toni della contesa rivendicando una maggiore attenzione da parte delle istituzioni prima che sia troppo tardi. Per non dimenticare poi quelle donne che continuano a subire minacce e violenze negli ambiti familiari. O sono vittime di nuove aggressioni verbali e fisiche anche causate dalla lunga quarantena vissuta tra le pareti domestiche. Come dimostrano le recenti tragedie, i diversi femminicidi, consumate in varie città italiane. Donne un’emergenza nella pandemia.