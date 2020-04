Coronavirus, didattica on line: vantaggi e svantaggi

La didattica online è molto utile e per certi versi anche divertente. È qualcosa di nuovo, che stiamo cercando di capire e di accettare.

Con la didattica online posso restare nel mio lettino caldo mentre prendo appunti sull’argomento che sta spiegando il professore ( senza dirglielo perché dobbiamo mantenere un certo rigore).

Posso ascoltare le spiegazioni dei professori più volte e posso chattare con i miei amici mentre il prof spiega … ecco questo forse non dovrei farlo, ma lo faccio. Pazienza.La didattica online inoltre mi permette di organizzare la mia giornata a mio piacimento; il che è fantastico così posso oziare tutto il giorno ignorando completamente tutto ciò che mia madre mi aveva chiesto di fare prima di andare a lavoro.

La didattica online però ha anche lati negativi, come per esempio la mancanza della linea internet per poter inviare i compiti che stanno per scadere esattamente tra 5 minuti; facendo nascere dentro noi studenti un’ansia inimmaginabile portandoci a credere dell’esistenza della magia nera che fermerà il tempo solo per noi.

Ciò che però mi piace di più tra le lezioni online è il rapporto docente-alunno; sapete perché ?Perché nessuna delle due parti sa cosa fare prima e come farlo, di conseguenza siamo tutti quanti nel panico più totale.Per i professori è molto più comodo correggere i compiti se inviati in pdf.Noi alunni non sappiamo manco cos’è un pdf e per questo stiamo da un mese a mandare i compiti otto/nove volte di fila perché il prof non riesce ad aprire il file.Quindi dentro di noi cominciamo a ragionare sulla distanza dei Pianeti dal Sole arrivando alla conclusione che il computer del prof è vecchio, quindi non riesce a leggere il nostro lavoro.