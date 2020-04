Coronavirus, delivery: elenco pizzerie che aprono il 27 aprile

In un articolo pubblicato dal quotidiano Il Riformista è stato pubblicato l’elenco delle pizzerie e di altri ristoratori, di Napoli e delle altre province, che apriranno il 27 aprile dopo l’ordinanza emessa dal governatore della Campania Vincenzo De Luca sul delivery. Questa la lista dei locali tra i più noti:

A Vicchiarella – Torre del Greco, (NA)

Add’e scugnizzi – Napoli,

Al caminetto Posillipo, (Na)

Annarè Pizza & Sfizi- Caserta

Annarè Srl – Napoli,

Antica cantina – Piano Di Sorrento,

Antica Pizzeria d’è Figliole – Caserta

Antica Pizzeria d’è Figliole – Napoli

Antica Pizzeria da Michele – Napoli,

Antica Pizzeria Pepe – Caiazzo Caserta

Antica Pizzeria Rosticceria da Zio Rocco, Battipaglia (Sa)

At Home Esclusive Club – Cava de’ Tirreni

AuGusto il Sarto della Pizza – Napoli,

Bistrot des amis – Avellino,

Bliss – Castellammare,

Braciami – Caserta

DeLuxe Pizzeria

Giallo Datterino Villaricca, Napoli

Gourmet Di Vico

GranMà – Caserta

La Contrada – Caserta

La Figlia del Presidente – Caserta

La Figlia del Presidente – Napoli

Langella a Mergellina – Napoli

Langella Antonio Portici, Na

Langella Antonio San Giovanni a Teduccio (NA),

Livingston cafe’ Restaurant – Varcaturo,

Maestri pizzaioli – Napoli,

Mammina Pizzeria e cucina genuina – Napoli

Mario Fortunato – Portici,

Martorano Pizza Experience- Caserta

Misterpizza – Casalnuovo (NA),

Nello Pizzeria – Caserta

O’ Pacchianell Pizzeria – Cicciano

Olio e Basilico Giacomo Garau – Caserta

Pizzafritta – via p. Colletta 29/32

Pizzeria 10 di Diego Vitagliano – Napoli,

Pizzeria 4A di Guglielmo Vuolo – Napoli

Pizzeria 53 – Napoli

Pizzeria Add’e scugnizzi a lago patria

Pizzeria al 22 – Napoli,

Pizzeria al Campetto – Salerno,

Pizzeria Ammaccamm – Pozzuoli,

Pizzeria Antica Napoli dei Fratelli Zombino – Casoria (Na),

Pizzeria Aurora – Sorrento,

Pizzeria Birrodromo- Caserta

Pizzeria Capatosta – Recale (CE),

Pizzeria Carmnella di Vincenzo Esposito – Napoli,

Pizzeria Ciro Coccia – Napoli,

Pizzeria Ciro Pellone – Napoli,

Pizzeria Condurro – Napoli, Vomero,

Pizzeria da Gaetano – Ischia,

Pizzeria da Gaetano – Napoli,

Pizzeria Da Luca Brancaccio – Caserta

Pizzeria del Pino – Cercola

Pizzeria DeLuxe – S. Maria a vico (Ce),

Pizzeria Di Matteo – Napoli,

Pizzeria Di Napoli Fuorigrotta,

Pizzeria Don Antonio – Napoli,

Pizzeria donn Anna – Pozzuoli (Na),

Pizzeria Donna Carmè – Caserta

Pizzeria Donna Margherita – Napoli

Pizzeria Donna Sophia – Caserta

Pizzeria Donna Sophia – La Familiare – Caserta

Pizzeria Doro Gourmet – Caserta

Pizzeria Elitè Pasqualino Rossi – Alvignano (CE)

Pizzeria ‘Favorite’ da Gianny e Mary – Calvizzano (Na),

Pizzeria Fratelli Grassia – San Giuseppe Vesuviano (Na),

Pizzeria Frattini – Napoli,

Pizzeria Gaetano Genovesi – Napoli,

Pizzeria Gennaro a Secondigliano – Napoli,

Pizzeria Giulia – Napoli,

Pizzeria Guappo Marco Amoriello – Moiano,

Pizzeria Il Diavoletto – Caserta

Pizzeria Il Monfortino – Caserta

Pizzeria Il Solito Posto – Caserta

Pizzeria Il Trancio- Caserta

Pizzeria La Famiglia – Caserta

Pizzeria La Notizia – Napoli,

Pizzeria La Rosa – Caserta

Pizzeria Libro’s- Aversa (CE)

Pizzeria Lievitalmente Pino – Caserta

Pizzeria Lombardi a Foria – Napoli,

Pizzeria Lubrano – Pozzuoli,

Pizzeria Luigi Cippitelli – San Giuseppe Vesuviano,

Pizzeria Ma tu vuliv ‘a pizza – Napoli

Pizzeria Magma di Torre del Greco

Pizzeria Marigliano – San Giorgio a Cremano (Na)

Pizzeria Mattozzi a Piazza Carità – Napoli,

Pizzeria Morsi & Rimorsi -Caserta

Pizzeria Ntretella – Napoli

Pizzeria O Capuzziello

Pizzeria ‘O Spigol e Mur di Langella Michele Napoli

Pizzeria Olio & pomodoro Via Cilea – Napoli,

Pizzeria Olio & pomodoro Via Scarlatti – Napoli,

Pizzeria Pharina – Caserta

Pizzeria Pizzaioli Veraci – Napoli

Pizzeria Porzio di Errico Porzio – Soccavo – Vomero – Epomeo Napoli,

Pizzeria Raffaele Zaccariello – Caserta

Pizzeria rosticceria Anacleria San Giorgio a cremano (Na),

Pizzeria Starita a Materdei – Napoli,

Pizzeria Sunrise – Caserta

Pizzeria Supremo di Luca Esposito – Ischia,

Pizzeria T Gusto – Caserta

Pizzeria Verace per Passione Capodimonte – Napoli

Pizzeria Vesi Gourmet Vomero– Napoli,

Ristopizza La collina – Pozzuoli

Ristorante e pizzeria del Pino – Cercola

Ristorante La Collina – Camaldoli, Napoli,

Ristorante Umberto Pizzeria – Napoli,

Sunrise Pizza – Caserta,

Sunrise Restaurant – Caserta,

Tipo1 pizzeria gourmet – Capua,

Zia Esterina Pizza Fritta – Napoli