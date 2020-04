Coronavirus, de Magistris: «Non ci sono le condizioni per viaggiare»

“Non ci sono le condizioni per spostarsi, in questo momento, non siamo ancora alla fase per cui gli italiani possono spostarsi”. Lo afferma il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, a Mattino Cinque su Canale Cinque. “Io eviterei una guerra fra Nord e Sud, sentiamoci italiani, in questo momento la guerra deve essere contro il virus – aggiunge il sindaco di Napoli -. Non ci sono le condizioni per viaggiare, mettiamola in questo modo. E poi il Governo metta fine a questo balletto quotidiano dei provvedimenti delle regioni. Perché poi noi sindaci, a valle, lo subiamo”.fonte Il Roma