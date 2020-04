Coronavirus, de Magistris contro De Luca: «Nessun focolaio al Vomero, no a falsi allarmi»

«L’episodio della nota della Regione Campania che paventava la possibilità di un focolaio epidemico nel quartiere Vomero Arenella ha procurato il legittimo timore tra i cittadini, amplificato chiaramente anche dai mass media. Viene anche riferita un’analisi che non è possibile verificare perché basata su informazioni allo stato attuale non disponibili. Al sindaco di Napoli non è arrivata notizia di alcun focolaio al Vomero». È quanto si legge in una nota del Comune di Napoli, a commento di quanto dichiarato ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca riguardo «un focolaio di contagio emerso nell’area del Vomero», quartiere collinare di Napoli.Nella nota, il sindaco Luigi de Magistris e l’assessore Francesca Menna ricordano che «Napoli è esclusa dalla task force del tavolo di crisi istituita dalla Regione Campania, ed anche per questo è stato istituito un tavolo istituzionale con la presenza di autorevoli epidemiologici e scienziati per aiutare alla lettura e alla comprensione dei dati in possesso dell’autorità comunale. I professori Signoriello, Coppola e Gentile stanno analizzando questi dati con non poche difficoltà in mancanza però di numerosi riferimenti, preziosi alla loro comprensione. Non solo gli articoli pubblicati oggi, ma anche i numeri che ogni giorno vengono comunicati e pubblicati sollevano un problema grave e urgente di analisi e comunicazione delle informazioni in maniera semplice e corretta».De Magistris e Menna sottolineano che «è sempre necessario analizzare i dati con scrupoloso rigore scientifico, prima di dare informazioni ai cittadini, perché la popolazione è già molto provata emotivamente e non solo per le notizie dei decessi, delle persone ricoverate in ospedale o in casa, ma anche per la distanza sociale e la “clausura” che stanno sopportando e che mette a dura prova la stabilità emotiva di tutti. A breve, inoltre, i nostri esperti ci consegneranno i dati epidemiologici per quartiere aggiornati ad oggi e sarà allora che ci si potrà esprimere senza generare falsi allarmi che gettano nel panico i cittadini, oppure avanzando commenti su dati crudi che i nostri esperti hanno ridimensionato in attesa di una lettura più approfondita ed attendibile».fonte Il Roma